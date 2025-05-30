قبل عيد الأضحى.. رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبات العراق 2025

شهدت المواقع الإلكترونية إقبال عديد من المواطنين بالعراق عن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يتم تقديم هذا الدعم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق للفئات المهمشة والضعيفة من اجل مسانداتهم والعمل علي تحسين المعيشة الخاصة بهم وتلبية كافة احتياجاتهم، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كيفية الاستعلام علي أسماء المشمولين، كما سنوضح لكم الضوابط اللازمة من اجل استحقاق الحصول علي الوجبة الأخيرة المقدمة من قبل الرعاية الاجتماعية إليكم التفاصيل في السطور القادمة.

الاستعلام علي كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي أسماء المواطنين اللذين تضمنتهم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، أتاحت الاستعلام علي الكشوفات من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية: زيارة الموقع الرسمي الخاص بمظلتي الإلكتروني.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط علي خدمة الرعاية الاجتماعية.

انقر علي زر الاستعلام.

ادخل الاسم، رقم الهوية الوطنية، المحافظة، حدد الوجبة السابعة.

انقر علي زر البحث.

في النهاية: يتم إظهار كشوفات بأسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة، انقر علي زر الحفظ.

ابرز الشروط اللازمة للحصول علي الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

وضعت وزارة العمل عدة شروط أساسية يجب أن تنطبق علي جميع من يريد الحصول علي الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي جاءت علي النحو التالي: