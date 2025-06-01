بكل سهولة .. خطوات إضافة أفراد في بطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية 2025 من منزلك بهذه الشروط

تعمل الحكومة المصرية على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالدعم التمويني من خلال إتاحة الخدمات إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية والتي أصبحت وسيلة فعالة للمواطنين لإنهاء العديد من المعاملات دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التموينية، ومن بين هذه الخدمات تأتي إمكانية إضافة أفراد جدد إلى بطاقة التموين وهي خطوة مهمة للكثير من الأسر التي ترغب في ضم أفراد جدد للاستفادة من الدعم التمويني.

الخدمة من المنزل بدون عناء

من خلال البوابة الرقمية يمكن للمواطن الآن إنجاز هذه المهمة بخطوات بسيطة من منزله دون الحاجة للانتظار في الطوابير أو إهدار الوقت،هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الأساسية للمواطنين.

شروط عامة يجب توافرها قبل البدء

قبل الشروع في إضافة أفراد جدد إلى بطاقة التموين يجب التأكد من النقاط التالية:

أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة أو مفوضا عنها.

أن يكون الفرد المراد إضافته من أقارب الدرجة الأولى.

ألا يكون الفرد مضافا إلى بطاقة تموين أخرى.

توفر المستندات الرسمية المطلوبة مثل الرقم القومي وشهادة الميلاد للأبناء إن وجدوا.

خطوات الإضافة عبر بوابة مصر الرقمية

لإتمام عملية الإضافة بشكل صحيح يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية الرسمي.

تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور وإنشاء حساب جديد إذا لم يكن موجودا.

اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية.

الضغط على خدمة إضافة أفراد إلى بطاقة التموين.

تحديد نوع الإضافة سواء كان إضافة مواليد أو أفراد جدد.

إدخال بيانات الأفراد بشكل دقيق يشمل الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد والرقم القومي.

رفع المستندات المطلوبة في الخانات المخصصة.

مراجعة البيانات والتأكيد على صحتها قبل تقديم الطلب.

الضغط على زر إرسال الطلب ومتابعة حالته لاحقا من خلال نفس الحساب.

متابعة حالة الطلب بعد التقديم

بعد الانتهاء من تقديم الطلب يستطيع المستخدم متابعة حالته من خلال حسابه على البوابة حيث يتم عرض حالة الطلب بشكل محدث سواء تم قبوله أو يحتاج إلى تعديل أو مرفوض مع توضيح السبب.