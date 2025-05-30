بالخطوات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية على البوابة الإلكترونية

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث إن مرحلة الإعدادية تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، فيما أنه لم يتم تحديد موعد مُحدد ورسمي لإعلان النتائج، حتى أن قطاع المعاهد الأزهري بمختلف منسوبيه يبذلون قصارى جهدهم من أجل الانتهاء من عمليات التصحيح، والاستعداد لعرض النتائج التي تكون في غضون الفترة القادمة، بناءً على ما يتم الإعلان عنه من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد الضويني.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وفقًا لما يأتي:-

قم بالانتقال إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم يتم بعدها القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع الانتقال إلى صفحة عرض النتائج.

القيام باختيار المرحلة الإعدادية.

قم باختيار الدور الثاني.

مع إدخالك إلى رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الأزهرية

أما عن الدرجات التي يتم تطبيقها على جميع الطلبة والطالبات في مرحلة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وفقًا للأتي:-