// “nataegna.net” جارِ رفع 6 ابتدائي iraq.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

تسود حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور العراقيين مع اقتراب اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي، حيث تشكل هذه المرحلة أحد المحطات الدراسية المهمة في حياة الطالب، نظرًا لأن الطالب فيها ينتقل من مرحلة إلى أخرى، مما يجعلها تحظى بإهتمام بالغ من الجميع، وسوف نتناول معكم رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق دور أول وذلك من خلال السطور القادمة.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق دور أول

تسعى وزارة التعليم العراقية إلى التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور بشكل دائم، وذلك من خلال توفير الكثير من الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني، مما يضمن للجميع توفير الوقت والجهد ومن أبرز هذه الخدمات خدمة استخراج النتائج مباشرة، حيث تساعد هذه الخدمة على وصول النتائج إلى كافة الطلاب ويمكن الحصول عليها من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية.

تدوين البيانات اللازمة والمتمثلة في رقم الجلوس، واسم الطالب، أو الرقم الامتحاني.

ثم أختيار المحافظة.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على أيقونة الاستعلام ليتم ظهور ملف النتيجة الخاص بالطالب.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي

أكدت وزارة التربية العراقية في تصريح لها أن الإجراءات تجري بصورة سريعة ومنظمة في كافة المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، وذلك من أجل الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية، بما يضمن دقة النتائج ونزاهتها.

وفي إشارة لأحد المصادر الرسمية من داخل الوزارة فإن عمليات رصد الدرجات بشكل إلكتروني تتم باستخدام أنظمة وأساليب متطورة لتجنب الأخطاء وسرعة الإنجاز.

كما أكدت الوزارة على أن النتائج من المؤكد بدأ إعلانها رسميًا بنهاية شهر مايو الحالي، أي خلال الأيام الجارية، وذلك عقب الانتهاء بشكل كامل من مراحل المراجعة والتدقيق على النتائج من قبل اللجان المسؤولة في مختلف المحافظات.

طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق

بخطوات بسيطة يمكنك استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول وهي كالتالي: