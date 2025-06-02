فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 بدون زيارة الفرع E-account Bank of Khartoum

أعلن بنك الخرطوم الوطني عن توفر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025، مما يسمح للعملاء المغتربين بإتمام المعاملات البنكية من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع وتعتبر هذه الخدمة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي ساعدت عدد كبير من العملاء، كما يسعى البنك إلى توفير عدد من الخدمات الأخرى لتتناسب مع العملاء وسوف نسرد العديد من التفاصيل الأخرى في السطور القادمة.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

قامت الجهات المسؤولة في بنك الخرطوم بإتاحة خدمة إنشاء حساب من خلال الرقم الوطني بشكل إلكتروني مما يعمل على التسهيل على الجاليات السودانية بشكل كبير، كما يواصل البنك جهوده في تقديم خدماته وتوفيرها في كافة الدول التي يتواجد بها المغتربين وإليكم طريقة فتح الحساب من خلال تطبيق الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول بإضافة اسم المستخدم وكلمة السر.

تحديد نوع الحساب المطلوب إعدادات سواء جاري أو توفير.

ملء الاستمارة بالبيانات الشخصية.

إرفاق الملفات والمستندات كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات التي تم تسجيلها ثم الموافقة على ضوابط وشروط الخدمة.

النقر على زر تأكيد الطلب وسوف يتم إرسال رقم الحساب.

شروط عمل حساب في بنك الخرطوم

يحكم عملية فتح حساب في بنك الخرطوم مجموعة من الشروط والمتمثلة فيما يلي: