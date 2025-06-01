11 دعاء مستجاب.. أدعية العشر الأوائل ذي الحجة 1446\

تشهد محركات البحث خلال هذه الأيام عمليات بحث واسعة عن أدعية العشر الأوائل ذي الحجة، حيث تتميز هذه بوجود يوم عرفة يوم تجلى المولى سبحانه وتعالى في السماء الدنيا ففيه تكون الأدعية مستجابة، كما تتميز هذه الأيام بنفحات عطرة، وسوف نقدم لكم أعزائنا القراء مجموعة من الأدعية المباركة في السطور القادمة.

أدعية العشر الأوائل ذي الحجة

يتزامن الدعاء في هذه الأيام مع العشر الأوائل من ذي الحجة مما يضفى طمأنينة نفسية فتجعل الدعاء أكثر صدقًا وإقبالًا على الله عزوجل وللباحثين عن أدعية مناسبة لهذه الأيام فيمكن الاطلاع على السطور التالية:

اللهم اجعلنا من الذين غفرت لهم وعفوت عنهم، ورضيت عنهم، وأدخلتهم الجنة. اللهم اجعل لنا نصيبًا من الرحمة. اللهم إنا نسألك القبول والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانًا وآخرتنا. اللهم ارزقنا التوبة و القبول في عشر ذي الحجة. اللهم ارزقنا العمل الصالح واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك. يا الله، اكتب لنا الخير ووفقنا وسدد خطانا. يارب اهدنا وارزقنا الثبات على الطاعة والخير. اللهم ارزقنا لحظات عبادة خالصة لا يشوبها رياء ولا نفاق. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم، اشرح صدورنا بالإيمان واليقين. نسألك اللهم في هذه الأيام الطيبة المباركة من ذي الحجة، أن تقبل دعائنا، وتغفر ذنوبنا وتغفر لوالدينا.

فضل الدعاء في عشر ذي الحجة

تحظى عشر ذي الحجة بأهمية كبيرة لاجتماع العبادات فيها من صيام وصدقة وصلاة وحج و قرآن ودعاء، ففيها الدعاء مستجاب، لأن الله سبحانه وتعالى خصها بأنها أفضل أيام الدنيا ففيها يوم عرفة وهو أعظم يوم في العام، وإليكم فضل الدعاء في هذه الأيام المباركة.