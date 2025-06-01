بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس 2025 azhar.eg/splash

تم تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، من قبل قطاع الأزهر الشريف وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج الامتحانات بواسطة رقم الجلوس و ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات التصحيح الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في مختلف المحافظات المصرية وتعكف اللجان على الإنتهاء بشكل سريع من عملية التصحيح مما يثير حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، وسوف نحيطكم علمًا بمختلف التفاصيل في السطور التالية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

مع تحول الكثير من الدول إلى النظام الرقمي في مختلف الأمور فأصبح أحد العوامل المساعدة والذي بدوره يوفر الوقت والجهد وخاصة في قطاع التعليم وكانت بوابة الأزهر الإلكترونية واحدة من الوسائل الرسمية التي يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلالها وخاصة عقب انتهائهم من أداء الاختبارات، ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات الواردة على النحو التالي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف.

اختيار “نتائج الطلاب.

اختيار المرحلة الدراسية المطلوب الاستعلام عنها.

تدوين البيانات المتمثلة في اسم الطالب ورقم الجلوس.

الضغط على“عرض النتيجة” لمعرفة النتيجة.

موعد إعلان نتائج الشهادتين الابتدائية والاعدادية

صرح أحد المسؤولين في قطاع المعاهد الأزهرية بأن اختبارات الشهادتين الاعدادية والابتدائية الأزهرية قد انتهت في شهر مايو الجاري والتي استمرت حتى يوم 21 مايو، ثم بدأت عملية التصحيح والمراجعة، حيث يتم اعتماد النتائج رسميًا في الأيام القادمة وسوف يتم نشر النتائج عبر بوابة الازهر الشريف ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس.

في ذات السياق سوف يتم إعلان النتائج في كافه المحافظات المصرية في مختلف المراحل التعليمية مما يسمح للطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام عن النتائج فور اعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية والذي يتطلب معه استخدام رابط بوابة الأزهر الشريف لأنه المصدر الرسمي الوحيد والموثوق للحصول على النتائج بشكل دقيق.