يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية اللقاء المرتقب والحاسم بين نادي الاتحاد والقادسية للمنافسة على بطولة كأس الملك السعودي، حيث يقود الاتحاد اللقاء بثقة كبيرة عقب تتويجه بلقب دوري روشن، كما يأمل في تعزيز حضوره وإضافة لقب جديد إلى سجله لاستكمال مسيرته الكروية المميزة، وتتساءل الجماهير عن نهائي كأس الملك السعودي 2025 المباراة والموعد والقنوات الناقلة، وسوف نجيب عن هذه التساؤلات في السطور التالية.

نهائي كأس الملك السعودي 2025 المباراة والموعد والقنوات الناقله

يبدأ بث مباراة كأس الملك السعودي بين نادي الاتحاد والقادسية يوم الجمعة الموافق 30 مايو عام 2025 وذلك في الأوقات التالية:

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

ويشهد ملعب الإنماء بجدة أحدث اللقاء، في أجواء كروية حماسية.

القنوات الناقلة لكأس الاتحاد

يتم نقل اللقاء المرتقب عبر مجموعة مميزة من القنوات الرياضية العربية، وهي:

قناة الكأس

قناة دبي الرياضية.

SSC Sports 1 HD

SSC Sports 4 HD.

SSC Sports 5 HD.

قناة أبوظبي HD

قناة الكويت الرياضية.

المعلقين على مباراة الاتحاد والقادسية

يتم نقل أحداث اللقاء عبر مجموعة كبيرة من القنوات الرياضيه حيث يقود التعليق على شبكة SSC SPORTS عدد من المعلقين البارزين وهم محمد حسين وعيسى الحربين.

تنضم قناة الكأس 1 لإذاعة المباراة من خلال الاستماع إلى المعلق سمير المعيرفي، بينما تنقل قناة دبي الرياضية 1 المباراة بقيادة عبدالله السعدي، أما بالنسبة لقناة الشارقة الرياضية فيتولى عبد الحميد الجسمى مهمة التعليق.

يتولى المعلق فارس عوض التعليق على قناه ابو ظبي الرياضيه، بينما يتولى التغطية الصوتية على إحدى قنوات SSC المعلقة حاتم بطيشة.