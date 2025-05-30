ضبط تردد قناة كراميش الفضائية على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أغاني سوسو للأطفال

لقد اشتهرت قناة كراميش الفضائية بتقديم أغاني سوسو التي نالت اعجاب المتابعين ولها عدد كبير في المشاهدين في تزايد مستمر بسبب تقديم أغاني جديدة تعمل على تسلية الأطفال كما ترغب الأمهات على تنزيل تحديث قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة جميع الاغاني الجديدة التي تطلبها الأطفال طول اليوم كما يتميز القناة بجودة عالية في الصوت والصورة مما يجعل عدد المتابعين بتلك القناة أكثر من السنوات الماضية.

تردد قناة كراميش الفضائية

لقد استطاعت قناة كراميش في جذب عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بسبب برامجها وأغانيها التي تقدمها حيث تقدم محتوى حصري من خلال أغاني مختلفة عن باقي القنوات الفضائية المخصصة للطفل كما متاحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما من السهل تنزيل القناة لانها قناة مجانيهة ومتاحة بدون تشفير في ذلك سوف نوضح لكم تفاصيل التردد بكل سهولة.

طريقة تنزيل قناة كراميش الفضائية

عليك الضغط على أيقونة القائمة الرئيسية عبر الريموت.

ثم بعد ذلك الانتقال إلى قائمة الإعدادات.

بعد ذلك إلى قائمة الترددات حيث عليك استخدام البحث اليدوي.

ثم إضافة تردد القناة الفضائية.

بعد ذلك كتابة تردد قناة كراميش الفضائية.

ثم بعد ذلك حدد القمر نايل سات أو عرب سات.

ثم تسجيل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

سجل معدل الاستقطاب على حسب القمر الصناعي.

قم بالبحث عن قناة كراميش الفضائية.

ثم حفظ قناة كراميش الفضائية للأطفال.

تردد قناة كراميش نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

كذلك معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة كراميش عرب سات