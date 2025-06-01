تكبيرات العشر ذي الحجة مكتوبة 2025

مع حلول شهر ذي الحجة 1446 بدأ المسلمون بالتساؤل عن موعد تكبيرات العشر ذي الحجة، فلهذه التكبيرات أهمية كبيرة حيث تحيي الشعائر وتبعث الطمأنينة في النفوس ففيها تأكيد على وحدانية الله عز وجل، ومن المستحب الاستماع إليها وترديدها في كل الأوقات، وسوف نوضح لكم مجموعة من التفاصيل عن تكبيرات العيد في السطور المقبلة.

تكبيرات العشر ذي الحجة

تعبر تكبيرات العشر من ذي الحجة عن فرحة المسلمين بقدوم العيد فهى أفضل الأيام ويستحب الإكثار فيها من الأعمال الصالحة من التهليل والتكبير والصدقة وقراءة القرآن، وإليكم العديد من صيغ تكبيرات ذي الحجة وهى كالتالي:

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد”.

“الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

“الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

“الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.

موعد بداية تكبيرات ذو الحجة

قامت الجهات المعنية بالإعلان عن موعد بدء تكبيرات العشر الاوائل من ذي الحجة والتي تبدأ بشكل فعلي مع فجر يوم الأربعاء الموافق 28 مايو لعام 2025، وهو أول أيام شهر ذو الحجة، حيث تستمر التكبيرات حتى عصر ثالث يوم من العيد، وإليكم المواعيد كالتالي: