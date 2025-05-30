لولو صارت شرطية.. شغل قناة وناسة على ترددها الجديد بجميع الأقمار الصناعي ومتع أطفالك

استطاعت قناة وناسة أن تجذب ملايين المتابعين في فترة وجيزة، وعقب تقديمها إلى باقة من أروع الأفلام والمسلسلات الكرتونية الرائعة، مما جعلها القناة المفضلة في عالم التسلية والضحك المستمر والدائم أمام الأطفال، ولذا أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لترددها سواء على النايل سات أو عرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة كيدز

يمكنك تحديث أخر تردد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية، بناءً على المعلومات التي تتمثل في الأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها 11470.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز “27500”.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “⅚”.

تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي

قم بالتعرف على التردد الأخر لقناة وناسة التي يمكنك معرفته وتحميلها على القمر الصناعي، وذلك بإتباع التالي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد ثاني 11270.

بينما الجودة تكون عالية.

الإشارة قوية.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تثبيت تردد قناة وناسة أطفال، من أجل متابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة ودون توقف، فجاءت بناءً على ما يلي:-