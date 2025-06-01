اجازة عيد الاضحى 2025 للقطاع الخاص والحكومي وفق المادة رقم 24 اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي

يهتم الموظفين السعوديين بمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص بالسعودية، وخاصة عقب إعلان مولد هلال ذي الحجة، وجاء الهدف من ذلك هو رغبتهم في التخطيط لقضاء عطلة العيد مع أسرهم والحصول على قسط من الراحة، حيث تعد هذه العطلة أحد العطلات الدينية الرسمية في المملكة وفي البلدان والعواصم الإسلامية، وسوف نستعرض معكم تفاصيل الإجازة في السطور القادمة.

إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص بالسعودية

صرحت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان لها بأن إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص سوف تكون مدتها 4 أيام، على أن تبدأ رسميًا من يوم عرفة الموافق يوم الخميس 9 ذو الحجة 1446ه‍ الموافق 5 يونيو 2025م، حيث تستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025، مما يسمح للعاملين في القطاع الخاص بالحصول على قسط من الراحة وقضاء العيد مع أسرهم.

وفي سياق متصل حرصت الوزارة على أهمية مراعاة حالات التزامن مع العطلات الرسمية وذلك وفقًا لما ورد في المادة رقم 24 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي.

موعد عيد الأضحى في السعودية 1446

أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد غرة ذي الحجة والذي يوافق يوم 28 مايو 2025م، كما توافق وقفة عرفة يوم التاسع من ذي الحجة 1446ه‍، وعلى ذلك يصبح يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع العلم أن تحرى الهلال يخضع للرؤية الشرعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

يحصل العاملين في القطاع الحكومي على إجازة عيد الأضحى بداية من وقفة عرفة ومن المتوقع أن تستمر الإجازة بالنسبة لهم لمدة أسبوع في بعض الجهات الحكومية والتي لا تحتاج إلى وجود ميداني.