حدث للعراقيين.. صرف 526 مليون دينار للمواطنين الأن بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن صرف بعض المنح والرواتب التي تضمن شريحة كبيرة من المواطنين، نظير أن ذلك يأتي ضمن استكمال الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بصرف الإعانة الاجتماعية عن شهر حزيران، بما يشمل قرابة الـ 2 مليون و93 ألف أسرة مستفيدة في مختلف محافظات العراق، وعليه أوضح أحمد الموسوي، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أن عمليات الصرف تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 1 من شهر يونيو 2025.

صرف المنح وراتب مستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية

وأكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أن عمليات الصرف تأتي ضمن توجيها وزير العمل، أحمد الأسدي، فيما تضمن الفئات المعنية بعمليات الصرف الأيتام التي حددها مجلس الوزراء، وكذلك شريحة اليتامى من فاقدي الأب والأم، ويأتي ذلك تزامنًا مع دخول عيد الأضحى المبارك، ويشمل نحو 5263 مستفيدًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 526 مليون دينار عراقي، مضيفًا أن الإجراءات المعنية بتوزيع المستحقات المالية جاءت ضمن توجيها وزير العمل على أن تضمن كافة الفئات المعنية بالصرف في المواعيد المُحددة.

منحة الطلبة النصف سنوية في العراق

وأشار أحمد الموسوي، أن الصرف يشمل كذلك منحة الطلبة عن شهر مارس 2024، بعد أن تم تأمين جدول الميزانية المالية من قبل وزارتي المالية والتربية، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت مجموعة من الإجراءات المعنية بصرف كافة الأشهر، حتى أن ذلك يتضمن وصول التخصيصات المالية إلى كافة المستفيدين دون أي إخلال في ذلك، نظير أن يتحصلوا عليها من خلال ماكينات الصراف الألي وغيرها من المصارف العاملة بالدولة.

صرف 100 ألف دينار للمتقاعدين المضمونين في العراق

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن صرف 100 ألف دينار منحة عيد الأضحى المبارك لجميع المتقاعدين المضمونين، من أجل أن يتحصلوا على هذه المنحة قبل عيد الأضحى، نظير أن هذه المنحة تُساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والمتطلبات الهامة استعدادًا لهذه المناسبة الدينية.