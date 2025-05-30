بمواصفات عالمية وشحن فائق السرعة أوبو رينو 9 برو Oppo Reno 9 5G والسعر المتوقع

لقد وفرت شركة أوبو موبايل ينافس العديد من الموبايلات الصيني الحديثة بشكل رائع وخفيف الوزن كما بمواصفات عالمية وشحن فائق السرعة كما يتميز الموبايل بشاشة مسطحة كبيرة كذلك هذا الجهاز يعتبر من أحدث الموبايلات المنتظر نزولها في الوطن العربي حيث متوفر حالياً في الصين ولكن سوف نوضح لكم اليوم السعر المتوقع عند نزوله في الدول العربية بسبب نجاح الموبايل في منافسة العديد من الأجهزة الجديدة.

أوبو رينو 9 برو Oppo Reno 9 5G

يعتبر هاتف Oppo Reno 9 5G من الهواتف التي بها مواصفات عالمية وسعر تنافسي للغاية عن باقي الموبايلات الصيني الحديثة في الأسواق لذا سوف نخبركم بمزايا الجهاز:

أوبو رينو 9 برو Oppo Reno 9 5G يمتلك شاشة بجودة ممتازة ومعدل تحديث 120Hz.

كما هاتف Oppo Reno 9 5G يدعم ألوان في الأطراف تضيف لمسة جميلة في الفترة الحالية.

كما يتميز الجهاز بمعالج Snapdragon 778G يقدم أداء عالي الجودة.

الهاتف بطارية منافسة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط لا تأخذ وقت عند الشحن.

أوبو رينو 9 برو Oppo Reno 9 5G يمتلك تصميم رائع وخفيف الوزن (174 جرام) مع سمك (7.2 ملم).

كما واجهة المستخدم رائعة ومنافسة في الأسواق.

أوبو رينو 9 برو Oppo Reno 9 5G يدعم لشبكات الجيل الخامس.

مع توفير بصمة مدمجة بالشاشة وأداء سريع عند الفتح.

ما هي عيوب هاتف Oppo Reno 9 5G

يعتبر الهاتف لا يدعم كاميرا واسعة أو تقريب بصري.

كما هاتف Oppo Reno 9 5 ليس يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي.

كذلك من عيوب الهاتف لا يتم تضمين سماعات الأذن في العلبة.

كذلك هاتف Oppo Reno 9 5G ليس يحتوي على سماعات 3.5 ملم.

كما السماعات الخارجية بميزة المونو وليست سماعات ستيريو.

السعر المتوقع هاتف Oppo Reno 9 5G

هاتف Oppo Reno 9 5G متوفر في دولة الصين بنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بحوالي 400 دولار أمريكي لكن حتى اليوم لا يتوفر الهاتف في مصر أو الوطن العربي ولكن السعر المتوقع لهاتف Oppo Reno 9 5G هو 18,000 إلى 20,000 جنيه في الأسواق في حالة نزوله.