طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني

تواصل مراكز التصحيح إجراءات الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الثاني، وذلك من أجل القيام بإعلانها في غضون الفترة القلية، حتى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة على كشف النتائج الخاصة بالطلاب من أجل الاستعداد إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وعليه سنتعرف معًا على الإجراءات المعنية بالاستعلام عن النتائج خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

قم بإتباع مجموعة من الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتائج الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة.

ومن ثم قم باختيار المديرية التابع لها.

مع تحديد مرحلة الصف الثاني الإعدادي.

تحديد الترم الثاني.

فيما يمكنك إدخال رقم الجلوس في خانة البحث.

حتى تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الصف الثاني الإعدادي.

فيما يتم فتح باب التظلمات لجميع الطلبة راغبي إعادة تصحيح المواد مرة أخرى.

ألية توزيع درجات المواد الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

وأقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ألية توزيع درجات مواد الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني، بما يتضمن المواد المضافة والغير مضافة، وفقًا لما يلي:-