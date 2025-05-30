القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا وموعد المباراة

مباراة باريس سان جيرمان ضد انتر ميلان من المباريات المنتظرة لجميع محبي وعشاق كرة القدم حيث سوف يتم تحديد الفائز بدوري أبطال أوروبا في تلك المباراة الهامة بين الفريقين حيث يتقابل فريق باريس سان جيرمان أمام انتر ميلان في نهائي البطولة لذا سوف نخبركم بالقنوات الناقلة للمباراة مع موعد تلك المباراة بين الفريقين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام انتر ميلان

تعتبر مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان في مواجهة صعبة لا تقبل القسمة على إثنين لحسم لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 حيث موعد المباراة في يوم السبت 31 مايو 2025 في تمام الساعة 11.00 مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة كذلك في تمام الساعة 10.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام انتر ميلان

يعتبر بالنسبة إلى القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام انتر ميلان سوف يكون عبر شبكة قنوات beIN Sports في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما من المتوقع أن يتم إذاعة المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Premium ولكن بعد الاشتراك في القناة.

التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان