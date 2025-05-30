منافس أيفون Samsung Galaxy A25 5G.. تصميم أنيق وبطارية كبيرة والسعر مفاجأة للجميع

يبحث العديد من الأشخاص، عن أحدث الهواتف الأنيقة ذات البطارية الكبيرة التي تدوم لأكبر فترة ممكنة، ليكون هاتف ” Samsung Galaxy A25 5G” هو الأكثر تميزًا عن غيره من الهواتف الأخرى، حتى أنه يحتوي على كاميرا خلفية 50 ميجا بكسل، ناهيك عن الكاميرا الأمامية التي تصل دقتها لـ 13 ميجا بكسل، والبطارية سعتها تكون 5000 مللي أمبير، وغيرها من المواصفات الأخرى المتمثلة في هاتف سامسونج 25، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25؟

جاءت أبرز المواصفات المتمثلة في هاتف Samsung Galaxy A25، بناءً على النحو الأتي:-

يقوم الهاتف بدعم شريحتين إتصال معًا.

كذلك يدعم الأجيال من الثاني حتى الخامس.

تصل أبعاده إلى 161×76.5×8.3 ملم.

معدل البكسلات للهاتف 396 بكسل.

معدل التحديث 120 هيرتز.

يتميز بـ 3 إصدارات الأول منها بسعة 128 جيجا بايت والعشوائية 6 جيجا بايت، فيما أن الثاني 128 جيجا بايت، وحتى الإصدار الثالث الذي يصل إلى 256 جيجا بايت.

يمكن زيادة المساحة بدعم الهاتف إلى كارت الميموري.

يمتلك عدة كاميرات الخلفية منها بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية 8 ميجا بكسل، والكاميرا الخاصة بالتصوير تصل دقتها لـ 2 ميجا بكسل.

ذات جودة تصوير فيديو عالية.

يقوم بدعم الميكرفون والواي فاي والبلوتوث والموقع الجغرافي ووسائل الأمان.

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير.

يمتلك عدة الوان متمثلة في الأسود والأزرق واللون الأصفر.

ما هو سعر هاتف Samsung Galaxy A25 ؟

أما عن أسعار هاتف Samsung Galaxy A25، فجاءت كما يلي:-