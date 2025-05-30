موعد مباراة الاتحاد أمام القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

هناك ساعات قليلة تفصلنا على مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث يواجه فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق القادسية في مباراة حماسية لا تقبل القسمة على إثنين حيث يأمل فريق الاتحاد السعودي بعد الفوز على دوري روشن السعودي للمحترفين الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية كما يطمح فريق القادسية بتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على تلك البطولة لذا سوف نخبركم بموعد المباراة والقنوات الناقلة له.

موعد مباراة الاتحاد أمام القادسية

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سوف يكون بين نادي الاتحاد السعودي أمام فريق القادسية حيث موعد المباراة سوف يكون في يوم الجمعة 30 مايو 2025 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وهو الجوهرة المشعة في مدينة جدة وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة كما في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لذا سوف نخبركم بالقنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام القادسية

يمكن متابعة مباراة الاتحاد أمام القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على العديد من القنوات ولها شبكة قنوات SSC SPORTS كذاك بعض قنوات الكأس تحتاج إلى اشتراك ثم تنزيل القنوات الفضائية كما يلي:

قناة SSC Sports 1 HD

كذلك قناة SSC Sports 4 HD

قناة SSC Sports 5 HD

قناة الكأس HD1

قناة أبوظبي الرياضية HD1

قناة الكويت الرياضية

قناة دبي الرياضية

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاج و دانيلو بيريرا و عبدالإله العمري و فواز الصقور

خط الوسط: فابينيو و نجولو كانتي و حسام عوار

خط الهجوم: موسى ديابي و كريم بنزيما و ستيفن بيرجوين

التشكيل المتوقع لنادي القادسية