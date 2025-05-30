أسعار الفراخ اليوم الجمعة 30 مايو 2025 في بورصة الدواجن وسعر كرتونة البيض

تعتبر أسعار الفراخ من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حيث ترغب الأسرة المصرية التعرف على سعر الشراء في السوق من أجل إتخاذ قرار شراء السلع الغذائية حيث يحل الفراخ بدل من اللحوم الحمراء في العديد من الفئات بالمجتمع بسبب ارتفاع سعر اللحوم الحمراء في الفترة الحالية ولكن هناك إقبال أيضاً على اللحوم الحمراء على حسب الحاجة بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك كما للعلم يرغب التجار التعرف على سعر الفراخ والكتاكيت لمعرفة حركة البيع والشراء.

ما هي أسعار الفراخ اليوم

هناك مجموعة من التساؤلات حول أسعار الفراخ اليوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025 حيث يرغب العديد من التجار والمستهلكين التعرف على أسعار الفراخ سواء فراخ بلدي أو فراخ بيضاء كما يريدوا التعرف على أسعار كرتونة البيض سواء بلدي أو أبيض أو أحمر لذلك سوف نوضح لكم الأسعار في الفترة الراهنة اليوم كما يلي:

بالنسبة إلى سعر الفراخ اليوم لقد وصل سعر الكيلو في المزرعة لحوالي 79 جنيه.

سعر الكيلو للمستهلك يتراوح ما بين 84 حتى 89 جنيه على حسب المنطقة.

كما الفراخ الساسو لقد وصل سعر الكيلو في المزرعة يتراوح ما بين 92 حتى 93 جنيه.

كذلك لقد أصبح سعر الكيلو للمستهلك يتراوح ما بين 97 حتى 102 جنيه.

ما هي أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض شركة رواد النيل وصل سعر إلى 44 جنيه في بورصة الدواجن.

كما سعر كتكوت شركة القاهرة للدواجن وصل سعره إلى 43.5 جنيه.

كما شركة نيوهوب إيجيبت وصل سعره إلى 42 جنيه.

الكتكوت الساسو سعره يتراوح ما بين 13 حتى 14 جنيه.

ما هي أسعار كرتونة البيض