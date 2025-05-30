طريقة تثبيت قناة وناسة Wanasah TV 2025 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات خطوة بخطوة

قناة وناسة من أشهر القنوات التي حققت نجاح في السنوات الأخيرة الماضية ومازلت مستمرة في تقديم المزيد من الأغاني التي يطلبها الأطفال الصغيرة حيث تقدم القناة أروع البرامج الغنائية التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها متابعين في تزايد مستمر حيث تقدم محتوى غنائى متميز يعمل على تعليم الأطفال طول الوقت.

أشهر أغاني قناة وناسة كيدز

قناة وناسة كيدز Wanasah TV من القنوات التي أصبحت لها أغاني مخصصة للأطفال الصغيرة ومنها أغاني لولو التي يحبها الطفل كما من أشهر الأغاني على قناة وناسة هي أغنية لولو الشطورة وأغنية لولو يا لولو في نونو وأغنية لولو عم بضيع وأغنية لولو في الروضة لذا سوف نخبركم بتردد قناة وناسة لتنزيل القناة بسهولة.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

القناة غير مشفرة

تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

القناة: مجانية

طريقة تثبيت قناة وناسة Wanasah TV على الرسيفر

قناة وناسة كيدز للأطفال Wanasah TV على نايل سات وعرب سات ويمكن مشاهدة القناة بعد تنزيل التردد لتلك الخطوات التالية: