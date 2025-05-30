تابع حلقات المؤسس عثمان..تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بإشارة عالية

قناة الفجر الجزائرية نجحت في تقديم أفضل مسلسل حاز إعجاب الكثير من المشاهدين وهو مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس حيث نجح المسلسل في تقديم صورة لقصة عثمان بن أرطغول وتكوينه للدولة العثمانية لذا سوف نخبركم بتردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية المتاحة من أجل مشاهدة ومتابعة الحلقات المتبقية من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس.
تردد قناة الفجر الجزائرية
الحين قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات التي ترجم مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس باللغة العربية وتقوم بعرضه في يوم الخميس من كل أسبوع كما في يوم الجمعة تقوم بتخصيص فترة إعادة للمسلسل ومن مميزات قناة الفجر الجزائرية بأنها متاحة على القمر نايل سات وعربسات لذا سوف نخبركم بكل جديد عن تلك القناة.
تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية
- التردد: 12645
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات
- التردد: 11034
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
كيفية تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهازك
- الضغط على أيقونة القائمة لتثبيت قناة الفجر الجزائرية
- ثم بعد ذلك الانتقال إلى البحث اليدوي وليس الآلي.
- ثم اختيار القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.
- لتنزيل قناة الفجر الجزائرية عليك كتابة التردد مع معدل الترميز ثم معدل تصحيح الخطأ.
- تحديد معدل الاستقطاب أفقي أو رأسي.
- ثم بعدها البحث على قناة الفجر الجزائرية نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات.
- حفظ بعد ذلك القناة الفضائية على جهازك لمشاهدة برامج القناة.