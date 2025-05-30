اغتنم الفرصة.. سلطنة عمان تعلن عن فرص إعارة للمعلمين والمعلمات المصريين للعام الدراسي القادم

تستمر سلطنة عمان في تقديم فرص إعارة للمعلمين المصريين للعمل في قطاع التعليم العماني بكافة مراحله الدراسية، مع توفير مزايا مغرية تشمل رواتب شهرية مجزية، وبدلات، ومكافآت متنوعة، إضافة إلى امتيازات سكن وتأمين صحي، وتعتبر هذه الإعارات فرصة مميزة للمعلمين الراغبين في تطوير خبراتهم المهنية في بيئة تعليمية مستقرة ومحترمة، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

خطوات تقديم طلب الإعارة لسلطنة عمان

وفي هذا الصدد فيمكن لجميع الراغبين من داخل جمهورية مصر العربية في التقديم للإعارات عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

في البداية الدخول إلى بوابة وزارة التربية والتعليم العمانية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “تقديم طلب جديد”.

كما يجب ملء بيانات استمارة الطلب.

إضافة إلى إرفاق جميع المستندات المطلوبة حسب ما نصت عليه الجهات المختصة.

التخصصات المطلوبة للمعلمات المصريات

تشمل التخصصات التي أعلنت سلطنة عمان حاجتها إليها بالنسبة للمعلمات المصريات ما يلي:

الرياضيات.

تربية موسيقية.

تربية خاصة (رياضيات).

تربية خاصة (نطق وتخاطب).

التخصصات المطلوبة للمعلمين المصريين الذكور

أما بالنسبة للمعلمين المصريين الذكور، فقد جاءت التخصصات المطلوبة كما يلي:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الكيمياء.

الفيزياء.

الرياضيات.

ملاحظات مهمة