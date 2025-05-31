توقعات نارية عن iPhone 17 تهز مواقع التواصل.. تصميم ثوري وتقنيات غير مسبوقة تغير مستقبل الهواتف الذكية وتخطف الأضواء قبل الإطلاق الرسمي!

تستعد آبل لإطلاق هاتف iPhone 17 المرتقب وسط موجة كبيرة من التسريبات التي تشير إلى تغييرات ثورية قادمة، ومن المتوقع أن يشهد الهاتف تحسينات شاملة تشمل التصميم والأداء والكاميرا والوظائف الذكية مما يجعله نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، وتشير المعلومات إلى أن موعد الإطلاق سيكون في سبتمبر 2025، حيث تعمل آبل على تطوير كافة الإصدارات لضمان سرعة أكبر واستجابة أعلى، وكما ينتظر أن تقدم الشركة نظام كاميرا مطور يقدم تجربة تصوير فوتوغرافي وفيديو غير مسبوقة، وهذا يعزز من مكانة آيفون 17 كأحد أبرز الإصدارات في تاريخ السلسلة.

مواصفات iPhone 17

تركز تسريبات iPhone 17 بشكل خاص على نسخة iPhone 17 Air التي يتوقع أن تكون أنحف هاتف في تاريخ آبل، ومن مواصفاته:

سيبلغ سمك الهاتف حوالي 5.5 ملم فقط ليحقق رقمًا قياسيًا في النحافة والأناقة.

و يعكس هذا التصميم توجه آبل نحو تقديم أجهزة أكثر رشاقة وجاذبية من حيث الشكل.

ومن المعروف أن النحافة الفائقة قد تؤثر على مكونات الهاتف الداخلية مثل سعة البطارية وحجم مكبرات الصوت.

ومن المتوقع أن تجري آبل بعض التعديلات لتقليل حجم البطارية دون التأثير الكبير على الأداء.

وسيحمل الهاتف شاشة كبيرة من نوع OLED بمقاس 6.6 بوصة توفر وضوحًا رائعًا وألوانًا نابضة بالحياة.

وكما يدعم تقنية ProMotion لتقديم معدل تحديث عالي وتجربة استخدام أكثر سلاسة.

ويوفر ميزة Dynamic Island التي تضيف طابعًا تفاعليًا مميزًا على الشاشة.

أهم تسريبات آيفون 17

تركز تسريبات بشكل كبير على تطوير الكاميرا،خاصة في نسختي iPhone 17 Pro وPro Max، حيث تشير المعلومات إلى أن هذه الإصدارات ستحصل على مستشعرات جديدة تدعم تصوير فيديو بدقة 8K، وهو تطور ملحوظ مقارنة بالإصدارات السابقة، وكما يتوقع دمج تقنية التصوير المكاني Spatial Video لتقديم تجربة تصوير تفاعلية ومميزة خصوصًا عند استخدام الهاتف مع نظارة الواقع المعزز Vision Pro من آبل، وأما النسخ الأقل مثل iPhone 17 وiPhone 17 Air، فمن المرجح أن تحافظ على الكاميرا الخلفية الحالية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل.