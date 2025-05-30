المعاد اتحدد رسمي .. موعد وقفة عرفة 1446 وأهم الأدعية المستجابة في هذا اليوم

موعد وقفة عرفة 1446 من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء الوطن العربي والدول الإسلامية حيث مساء الثلاثاء 27 مايو 2025 سوف يتم تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 ومنها سوف يتم تحديد بداية أيام ذي الحجة وتحديد يوم عرفة التي له ثواب عظيم عند الله حيث يغفر الذنوب لسنة ماضية وسنة مستقبلية لذا سوف نقوم بتوضيح موعد وقفة عرفة 1446 في مقال اليوم.

موعد وقفة عرفة 1446

يعتبر موعد وقفة عرفة 1446 من الموضوعات التي تهم الكثير من المسلمين والمسلمات حيث يرغبوا التعرف على موعد يوم عرفات من أجل صيام ذلك اليوم لانه مغفرة للذنوب كما المقيمين على الحج يريدوا معرفة وقفة عرفات من أجل أداء مناسك الحج لهذا العام لذلك سوف نوضح لكم موعد يوم عرفات ومنها سوف نوضح لكم موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

ما هو موعد يوم عرفات هذا العام

بالنسبة للتقديرات الفلكية يتوقع أن يكون أول أيام شهر ذو الحجة 1446هـ موافق ليوم الأربعاء 28 مايو 2025 كما بناءً على هذا التقدير فإن وقفة عرفة سوف تكون يوم الخميس 5 يونيو 2025 أما عيد الأضحى المبارك سوف يكون في يوم الجمعة 6 يونيو 2025 ويستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025 مما من المتوقع وجود عطلة في القطاعات المختلفة على أنحاء العالم العربي تصل إلى أربعة أيام ولكن تلك المؤشرات هي تقديرات فلكية ولكن الافضل الاعتماد على الرؤية الشرعية من دار الإفتاء حيث بعض البلاد العربية التي سوف لا تتماشى مع هلال المملكة لذا سوف يختلف موعد عيد الأضحى المبارك لبعض الدول.