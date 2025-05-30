ارتفاع غير معقول في سعر العجل لهذا العام!! .. بمناسبة عيد الأضحى المبارك استغلال التجار

سعر العجل من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية حيث يرغب العديد التعرف على أسعار العجول والخراف حيث مع اقتراب موعد الأضحية يرغب الكثير التعرف على سعر العجل من أجل التضحية لما لها من جزاء كبير عند المسلمين والمسلمات عند أداءها في موعدها المحدد لذا سوف نقوم بتوضيح آخر أخبار سعر العجل في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

سعر العجل

هناك مجموعة من التساؤلات عن سعر العجل في الفترة الراهنة من أجل أداء الأضحية التي يرغب الكثير من المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي أداءها في موعدها حيث يصلح التضحية من اليوم الأول إلى اليوم الرابع في أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1446ه‍ لذا سوف نقوم سعر العجل في الفترة الحالية حيث أسعار العجل كما يلي:

لقد وصل سعر كيلو العجل القائم حيث العجل البقري البلدي أصبح سعره يتراوح من 175 إلى 195 جنيه للكيلو.

كما في منافذ وزارة التموين 195 جنيه.

كذلك في منافذ وزارة الزراعة بين 180 و190 جنيه.

كذلك أصبح سعر العجل الجاموسي السعر من 155 إلى 170 جنيه للكيلو.

كما متوفر في منافذ وزارة الزراعة بنفس النطاق السعري.

كذلك سعر العجل المستورد وصل الكيلو يتراوح من 180 إلى 195 جنيه على حسب النوع ومصدر الاستيراد.

ما هي أسعار العجول الكاملة في مصر