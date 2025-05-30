هتاكل كبسه ولحمه براحتك .. ما حقيقة تمديد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 1446 في السعودية!

اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية من الموضوعات التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل العاملين في الشركات أو المؤسسات الخاصة بالسعودية لذا سوف نقوم بتوضيح آخر أخبار عيد الأضحى المبارك في عام 1446 حيث مع اقتراب العيد يريد الكثير من الموظفين سواء القطاع الحكومي أو الخاص التعرف على فترة الإجازة من أجل قضاء فترة راحة في العيد أو السفر وغير ذلك لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم.

اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

يتساءل الكثير من المواطنين والمواطنات الذين يعملوا في القطاع الخاص على موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من أجل قضاء فترة الإجازة مع الأصدقاء أو الأقارب لذاسوف نوضح لكم موعد عيد الأضحى 1446هـ في السعودية وإجازة القطاع الخاص.

موعد بدء أجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص

لقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعد معرفة رؤية الهلال بأن يوم الأربعاء 28 من شهر مايو 2025 هو أول أيام شهر ذو الحجة 1446 هـ وبناء على ذلك سوف تكون وقفة عرفة يوم الخميس 9 ذو الحجة 1446 هـ، الموافق 5 يونيو 2025م كما عيد الأضحى المبارك كما يوم الجمعة 10 ذو الحجة 1446هـ الموافق 6 يونيو 2025م أما بالنسبة لإجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الإجازة سوف تبدأ من يوم وقفة عرفة الخميس 5 يونيو وتستمر لمدة أربعة أيام.ط ولكن قد تختلف المدة على حسب كل شركة أو مؤسسة في المملكة العربية السعودية