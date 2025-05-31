سامسونج سيطرت على الفئة المتوسطة من جديد.. هاتف Samsung Galaxy S24 FE بتصميم أنيق ومواصفات خرافية تنافس الهواتف الرائدة بسعر أقل

تستعد سامسونج للكشف عن هاتف Samsung Galaxy S24 FEالذي يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في سوق الهواتف المتوسطة العليا إذ يأتي الهاتف بتصميم أنيق يجمع بين البساطة والفخامة، إلى جانب أداء قوي بفضل مواصفات داخلية متقدمة تجعله مناسبًا لمختلف الاستخدامات سواء للألعاب أو التصوير أو المهام اليومية المتعددة، ويمثل هذا الجهاز خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن تجربة قريبة من الهواتف الرائدة دون الحاجة إلى دفع أسعار مرتفعة، ومن المتوقع أن يحقق Galaxy S24 FE انتشارًا واسعًا بفضل توازنه بين السعر والمواصفات مما قد يجعله أحد أبرز المنافسين في فئته ويعيد ترتيب أوراق المنافسة في السوق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 FE

يأتي هاتف Samsung Galaxy S24 FE بالعديد من المواصفات التي جعلته من أفضل الهواتف ذات الفئة المتوسطة، ومنها:

شاشة AMOLED قياس 64 بوصة تقدم ألوانًا زاهية وتجربة مشاهدة سلسة بمعدل تحديث 120 هرتز.

معالجات قوية من نوع Exynos أو Snapdragon توفر أداء سريعًا واستقرارًا في المهام اليومية.

يوفر أيضا خياران للتخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت لضمان أداء سلس.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية تلتقط صورًا واضحة بتقنيات متقدمة لمعالجة الصور.

كاميرا أمامية مخصصة لصور السيلفي تقدم توازنًا ممتازًا في الإضاءة وتفاصيل الوجه.

بطارية قوية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع لاستعادة الطاقة في وقت قصير.

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 مع تصميم أنيق وهيكل قوي لتحمل الاستخدام اليومي.

يعمل بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة One UI 61 لتجربة استخدام مرنة وحديثة.

سعر هاتف Samsung Galaxy S24 FE

يتوقع أن يطرح هاتف Samsung Galaxy S24 FE بأسعار متفاوتة حسب الدولة، ما يجعله متاحًا لفئات واسعة من المستخدمين، وتكون على النحو التالي: