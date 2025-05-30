هنعرف نضحي السنادي ولا ايه! .. اسعار الاضاحي 2025 الخروف عامل 18 ألف والعجل 230 ألف

مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، بدأ ارتفاع العديد من الاسئلة المختلفة ومن أهمها اسعار الاضاحي 2025، فقد اوضحت هيئة الزراعة والعديد من الاماكن المختلفة التي تقوم ببيع الاضاحي في هذا الموسم، عن العديد من الاسعار المختلفة التي قد تتوافق مع جميع المواطنين بشكل كبير، وذلك لتواجد فروقات كبيرة بين نوع الأضحية وبين حجمها ايضا.

اسعار الاضاحي 2025

قد أرتفعت عمليات البحث بشكل كبير حول اسعار الاضاحي 2025، والذي قد تعتبر من اول واهم عمليات البحث على موقع جوجل فى هذه الفترة الحالية، وقد اوضحت الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة الزراعة عن الاسعار التي قد تشملها الاضاحي المختلفة والتي قد تتمثل فى الاتي وهي:

يشمل سعر الخروف القائم 270 جنية للكيلو الواحد.

قد يشمل سعر الجاموس القائم البلدي الى 220 جنية للكيلو الواحد.

كما قد شمل سعر البقر المستورد 190 جنية للكيلو الواحد.

وقد وصل سعر العجل الى 180 جنية للكيلو الواحد.

بينما قد وصل سعر الماعز المستورد الى 5000 للرأس الواحدة.

وقد يصل سعر كيلو الماعز البلدي الى 190 جنية.

سعر الأضحية حسب الوزن فى مصر

قد شملت العديد من الأضاحي اسعار ووزن مختلف والذي قد يبحث عنه المواطنين قبل موسم الأضحية على الاطلاق، والتي قد تشمل فى الآتي وهي: