افضل الادعية المستحبة فى العشرة من ذي الحجة “شاركها وأحصل على ثواب مضاعف”

قد مجموع من أفضل الأدعية المستحبة فى العشرة من ذي الحجة، والتي تعتبر من أفضل الأدعية المستجابة فى هذه الأيام المباركة، كما أيضا يمكن أن يتم قول هذه الأحاديث بشكل مستمر على مدار اليوم، وخاصة فى هذه الأيام التي يستحب فيها الأكثار من الأعمال الصالحة لله عز وجل، وقد يمكنكم الوصول الى أكثر الادعية التي يبحث عنها المسلمين فى هذه الفترة المباركة.

افضل الادعية المستحبة فى العشرة من ذي الحجة

قد يوجد العديد من أفضل الادعية المستحبة فى العشرة من ذي الحجة، والتي قد يمكن ان يتم تداولها بشكل مكثف فى هذه الايام المباركة، وعلى ان تشمل هذه الادعية فى الآتي وهي:

اللهم أني أسالك العفاف والغني.

اللهم يسرني لليسري وجنبي للعسرى وأبعد عني الشيطان.

اللهم أني أسالك من بالخير أكمله وبالرزق يا رب العالمين.

لا أله إلا الله وحدة لا شريك له، اللهم أني أسالك من اليسر والسكينة.

اللهم أنر بصيرتي، ووجهني الى الطريق الصحيح يا الله.

اللهم أني اسألك العفو والعافية فى ديني ومعاشي وعاقبة أمري.

ادعية مستجابة فى يوم عرفات

قد يوجد العديد من الادعية المستجابة فى يوم عرفات التي يمكن ان يتم الاكثار منها والتي قد تشمل الآتي وهي: