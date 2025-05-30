قبل ما تشتري خليك في السليم.. اكتشف الآن كل مميزات وعيوب هاتف Oppo A79 5G بالتفصيل وسعره الرسمي في الأسواق وهل يستحق الشراء في 2025؟

يعتبر هاتف Oppo A79 5G خيارًا قويًا لمن يبحث عن التصميم العصري والأداء الجيد بسعر مناسب ضمن الفئة المتوسطة إذ يتميز الهاتف بجودة تصنيع لافتة وشكل أنيق يجذب الأنظار إلى جانب معالج يوفّر أداءً مستقرًا للاستخدام اليومي والتصفح والألعاب الخفيفة، وكما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ليمنح المستخدم سرعة اتصال عالية وتجربة إنترنت أفضل، وكما أن الشاشة الكبيرة والألوان الزاهية تضيف متعة أثناء مشاهدة المحتوى، وبينما توفر البطارية سعة مناسبة للاستخدام طوال اليوم، وبفضل هذه المواصفات، ويمكن القول إن هاتف Oppo A79 5G يمثل صفقة جيدة لمن يريد هاتفًا عمليًا بمظهر أنيق وإمكانيات حديثة دون دفع مبالغ كبيرة.

هاتف Oppo A79 5G

احتوى هاتف Oppo A79 5G على العديد من المواصفات التالية:

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 672 بوصة توفر تجربة مشاهدة مريحة مع ألوان واضحة ودقة 1080 × 2400 بكسل.

بالإضافة إلى معدل تحديث 90 هرتز يمنح سلاسة في التمرير مع طبقة حماية من نوع Panda Glass.

يأتي بمعالج Mediatek Dimensity 6020 بتقنية تصنيع 7 نانومتر يقدم أداء سلسا في الاستخدام اليومي.

ويقدم أيضا معالج رسومي Mali G57 MC2 لتجربة ألعاب وتصفح جيدة.

يأتي مزودا بذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 22 لتخزين التطبيقات والملفات بحرية.

واحتوت على ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x مع دعم إضافة بطاقة microSD للتوسعة.

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 و2 ميجابكسل تلتقط صورا واضحة بتفاصيل جيدة.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تفي بالغرض لمكالمات الفيديو والتقاط الصور الشخصية.

وكذلك بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

يدعم أيضا شبكات 2G و3G و4G و5G لتجربة اتصال متكاملة.

يأتي بمستشعر بصمة في زر التشغيل وميزة فتح القفل بالوجه.

نظام صوت ستيريو لتجربة صوتية محسنة.

يعمل بنظام أندرويد 13 مع واجهة تشغيل ColorOS 131.

سعر هاتف Oppo A79 5G

يتوفر هاتف Oppo A79 5G بأسعار متفاوتة من دولة لأخرى مما يجعله خيارًا متاحًا لشريحة كبيرة من المستخدمين باختلاف ميزانياتهم، وفي السوق المصري، يبلغ سعر الهاتف نحو 10500 جنيه مصري، وبينما يطرح في المملكة العربية السعودية بسعر يقارب 900 ريال سعودي، وأما في دولة الإمارات فيتوافر مقابل 800 درهم إماراتي تقريبًا.