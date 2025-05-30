أخيرًا التحديث الأقوى لواتساب.. ميزة إخفاء الاتصال أصبحت حقيقة تعرف على التفاصيل الكاملة وطريقة التفعيل خطوة بخطوة

عمل مطورون محترفون على تطوير نسخة جديدة من واتساب تحمل مميزات مبتكرة غير موجودة في التطبيق الرسمي مما ساعد في انتشاره الكبير في مختلف دول العالم حتى أصبح جزءًا من كل منزل تقريبًا ومع هذا النجاح ظهرت رغبات جديدة لدى المستخدمين لم تستطع النسخة الرسمية تلبيتها لذا قام المطورون بإطلاق إصدارات مختلفة من واتساب 2025 تلبي هذه الاحتياجات واتساب الجديد ليس تطبيقًا واحدًا بل عدة تطبيقات تختلف بحسب المطور والمزايا التي يضيفها لكل نسخة وتتميز بعض هذه النسخ بشهرة واسعة بفضل أقدميتها ومميزاتها الحصرية، وسوف نستعرض عبر السطور القادمة أبرز مميزات تطبيق واتساب الأخضر وما يقدمه من تحديثات استثنائية يبحث عنها الجميع.

ماهو واتساب الأخضر بلس

واتساب الأخضر بلس هو نسخة معدلة من واتساب الرسمي تمت برمجتها بواسطة مطورين مستقلين، وكما يقدم أيضا ميزات حصرية لا تتوفر في التطبيق الأصلي مثل إخفاء آخر ظهور وحالة الكتابة والتسجيل، ومن أبرز مميزات مايلي:

يتيح إرسال ملفات بحجم كبير مثل الفيديوهات والصور دون فقدان الجودة.

يوفر إمكانية تخصيص شكل التطبيق بالكامل من حيث الألوان والخلفيات والثيمات.

يحتوي على ميزة قفل المحادثات بكلمة مرور أو بصمة لحماية الخصوصية.

يدعم تشغيل أكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف دون الحاجة لبرامج خارجية.

يمكن من خلاله جدولة الرسائل أو إرسال ردود تلقائية في أوقات محددة.

يمنع حذف الرسائل أو الحالات بحيث يمكن مشاهدتها حتى بعد الحذف.

لا يتوفر على المتاجر الرسمية ويجب تحميله من مواقع موثوقة.

كما أن استخدامه قد يعرض الحساب للحظر المؤقت أو الدائم من قبل واتساب الرسمي

ميزات واتساب الأخضر بلس 2025

يوفر تحديث واتساب الأخضر بلس مجموعة من الميزات الفريدة التي تمنح المستخدم تجربة أكثر خصوصية وتحكمًا، ومنها :