“فرحي أطفالك طوال اليوم” استقبل فورا تردد قناة طيور الجنة 2025 نايل سات وعرب سات بجودة hd واستمتع بأقوى الأفلام الكرتونية

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث انطلقت منذ عدة سنوات بهدف تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يجمع بين الفائدة والمتعة، وقد نجحت القناة في كسب ثقة ومحبّة الأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء بفضل ما تقدمه من برامج هادفة وأناشيد ممتعة تعزز من القيم الأخلاقية وتنمي المهارات التعليمية بأسلوب مبسط وجذاب، وتحرص القناة على مواكبة احتياجات الطفل العربي من خلال محتوى متنوع يعكس اهتماماته بمراحل عمرية مختلفة ولهذا، يزداد بحث الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة 2025، لمتابعة أحدث البرامج والأناشيد التي تقدمها القناة على مدار اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية وصوت نقي.

تردد قناة طيور الجنة 2025

إذا رغبت في الاستمتاع بأقوى الأفلام الكرتونية فقم بضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية بجودة عالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة البث: عالية.

والجدير بالذكر أنها مازالت تحافظ على نهجها الهادف من خلال تقديم برامج وأناشيد تعليمية تعزز القيم التربوية والسلوكيات الإيجابية، ومن أجل الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور، توفر القناة بثًا خاصًا عبر القمر الصناعي عرب سات مما يسمح للعائلات المقيمة خارج نطاق نايل سات بمتابعة محتوى القناة بسهولة وجودة عالية، وفيما يلي بيانات التردد الجديد على عرب سات:

التردد 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة 2025

تستطيع ضبط قناة طيور الجنة من خلال اتباع الخطوات التالية: