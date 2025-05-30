“عاجل ورسميا” رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق ملازمنا

طرحت وزارة التربية العراقية رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق ملازمنا، حيث تعتبر تلك المرحلة الدراسية من أهم المراحل التعليمية والتي ينتقل خلالها الطالب للمرحلة التالية وهي المتوسطة، واشارت بعض من المصادر بالوزارة انه من المنتظر الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة في كافة الولايات والمحافظات بالدولة وبشكل تدريجي.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق ملازمنا

أشارت وزارة التعليم العراقية أنه من المنتظر صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في دولة العراق قريبا ويكون ذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة الذي تستغرق بعض الوقت لحصول الطلاب على حقهم بالكامل، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الخطوات التالية:

النقر على رابط موقع ملازمنا.

أو موقع وزارة التربية والتعليم.

من ثم يتم اختيار خانة النتائج.

بعد ذلك اختيار المرحلة التعليمية.

ثم يتم تحديد الصف السادس الابتدائي.

اختيار السنة الدراسية وهي الحالية 2025.

تحديد الفصل الثاني والدور الاول لهذا العام.

عليك الآن النقر على المحافظة المقيم بها الطالب.

أخيرا انقر على زر عرض للنتيجة لتظهر أمامك كافة الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2025 العراق الدور الاول

في سياق متصل، فقد أوضحت بعض من المصادر بوزارة التربية العراقية بأن ميعاد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الدور الاول لهذا العام الدراسي 2025 سيكون خلال الساعات القادمة، ويكون ذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة لجميع الامتحانات ثم يتم رصد الدرجات لكافة المواد الدراسية، وبعد ذلك سيتم اعتمادها بشكل رسمي في إطار إعلانها في كافة المدارس والقنوات الرسمية أيضا.