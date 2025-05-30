“إعلان تشويقي مميز” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 الموسم السادس والقنوات الناقلة

يهتم العديد من الجمهور في الوطن العربي بالتعرف على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 الموسم السادس، كما أنه من المنتظر بأن تشهد الأحداث المقبلة الكثير من التشويق والإثارة حيث يواجه عثمان بن أرطغول الكثير من التحديات والمواجهات الجديدة التي تهدد الدولة العثمانية وبالأخص مع وجود عدد من الخيانات الداخلية والخارجية التي قد تتسبب في تغيير الأحداث بشكل مفاجئ وهو ما سنشاهد خلال الحلقة القادمة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194

من المقرر بأن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 يونيو القادم لعام 2025 وتعرض مدبلجة على قناة اي تي في ATV التركية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت دولة مصر والمملكة السعودية، بينما تعاد باللغة العربية مساء يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو القادم لعام 2025 على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تعرض المسلسل أيضا عبر بعض القنوات الاخرى ومنها اليرموك الأردنية ومصر أم الدنيا وكذلك من خلال المنصات الإلكترونية قصة عشق ونور بلاي.

القنوات الناقلة للحلقة 194 من مسلسل قيامة عثمان

يمكنكم الآن ضبط القنوات الناقلة للحلقة 194 من مسلسل قيامة عثمان على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات المقبلة:

تردد قناة atv التركية نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد يكون: 10796.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

أما الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات