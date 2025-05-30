“بزر واحد فقط” تسجيل الدخول فضاء اولياء التلاميذ 2025 كشف النقاط الفصل الثالث

يهتم العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على كيفية تسجيل الدخول فضاء اولياء التلاميذ 2025، حيث أتاحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية خدمة استخراج كشف نقاط الطلاب للفصل الثالث للعام الدراسي الحالي 2024-2025 الكترونيا ليتم بذلك التعرف على النتائج فور ظهورها وإعلانها بشكل رسمي، علما بأن موقع فضاء التلاميذ يعتبر من أهم المواقع الإلكترونية التي طرحتها الوزارة وتكون بمثابة طريقة مميزة للتواصل ما بين ولي الآمر والمؤسسة التعليمية.

تسجيل الدخول فضاء اولياء التلاميذ 2025

يمكنكم استخراج كشف نقاط التلاميذ الخاصة بالفصل الثالث 2025 عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي:

الدخول عبر رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ.

الضغط على أيقونة النتائج.

اختيار خانة الصف الدراسي الحالي.

يتم تحديد الفصل الدراسي الثالث.

النقر على العام الدراسي الحالي 2025.

إدخال كافة بيانات الطالب المطلوبة.

كتابة كل من الاسم رقم الاكتتاب بشكل دقيق.

أخيرا النقر على أيقونة كشف النقاط، وانتظر ليظهر امامك كافة التفاصيل

شروط التسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط

حددت الجهات المختصة أنه يوجد بعض من الشروط اللازمة التي يجب توافرها للتسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ، وتمثلت أبرز تلك الشروط في الآتي: