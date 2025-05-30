“رابط فعال من هنا” نتائج الفصل الثالث عبر فضاء أولياء التلاميذ 2025 كشف نقاط عبر tharwa.education.gov.dz

طرحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رابط منصة فضاء أولياء التلاميذ 2025 والتي تسهل على جميع الطلاب وأولياء الأمور التعرف على النتائج الخاصة بهم في جميع الولايات، حيث أنه يمكن عبر المنصة التعرف على كشف نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثالث 2025 باستخدام الرقم التعريفي ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ولذلك نقدم لكم السطور المقبلة كيفية الاستعلام عن النتائج وموعد ظهورها فتابعونا.

فضاء أولياء التلاميذ 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الطلاب للفصل الثالث 2025 عبر رابط منصة فضاء أولياء التلاميذ وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي:

الدخول على رابط منصة فضاء الاولياء 2025.

من ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات الطالب بشكل صحيح.

تحديد الصف الدراسي، وكذلك الفصل الثالث.

رفع المستندات الشخصية اللازمة بالصيغة المحددة.

إرفاق شهادة الميلاد وكذلك صورة الهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب وانتظر قليلا.

أخيرا ستظهر أمامك حالة الطلب بالتفصيل.

موعد إعلان نتائج الفصل الثالث 2025 كشف نقاط

في سياق متصل، أشارت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بأنه حتى هذا الوقت لم يتم الإعلان عن نتائج الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي 2024-2025، ومن المنتظر الإعلان عنها فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات في كافة المدارس المختلفة، ومتوقع ظهورها خلال أخر أسبوع من شهر يونيو المقبل ليتم رفعها على موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي يعتبر من أهم المواقع الألكترونية التي توفر العديد من الخدمات للطلاب والطالبات في الدولة.