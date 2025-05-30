مبروك للجميع.. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا الرسمي

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط موقع ملازمنا نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق حيث كشفت الوزارة عن قيامها بنشر جميع النتائج على الموقع بشكل رسمي عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، حيث أكدت المصادر أنه لم يتم الانتهاء من ذلك حتى الآن ولكنه من المؤكد أنها ستعلن في القريب العاجل، وتعد هذه المرحلة التعليمية واحدة من أهم المراحل التعليمية التي يمر الطالب بها لأنه من خلالها يتأهل للمرحلة المتوسطة.

ملازمنا نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً تم طرح منصة ملازمنا نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 العراق التي من خلالها يتم استخراج العلامات النهائية، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

او موقع نتائجنا

اختيار خانة النتائج الامتحانية.

تحديد المرحلة التعليمية الابتدائية.

اختيار الصف الدراسي السادس.

تدوين السنة الدراسية 2024/2025.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي الطالب إليها.

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي الطالب لها.

الضغط على خانة عرض النتيجة ثم الانتظار قليلاً حتى ظهورها على الشاشة متضمنة بيان درجات كل مادة دراسية.

موعد صدور نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2025

وفقاً لما كشفته المصادر الخاصة فإنه سيتم ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي ببغداد والرصافة خلال الأيام المقبلة وتحديداً خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يونيو المقبل، وعلى الناحية الأخرى فإنه سيتم رفع جميع الدرجات بالكامل على الموقع الرسمي عقب اعتمادها بشكل رسمي كما أنها ستكون متاحة بجميع المدارس أيضاً.