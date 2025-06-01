استعلم عن اسمك الآن .. منصة مظلتي تعلن خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في العراق دفعة 2025

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن نشر أسماء المشمولين الجدد ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2025. وقد تم الإعلان عبر منصة مظلتي الإلكترونية، التي تعد الجهة المعتمدة لنشر نتائج المشمولين وضمان وصول المعلومات بدقة وشفافية إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

أهداف البرنامج وآلية التوزيع

برنامج الرعاية الاجتماعية يهدف إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة والمستضعفة، ويأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف آثار الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعمل الوزارة بشكل دوري على مراجعة بيانات المتقدمين وتحديث قاعدة المستفيدين بما يتناسب مع الشروط والمعايير المعتمدة.

كيفية الاستعلام عن الأسماء عبر منصة مظلتي

يمكن للمواطنين المتقدمين للرعاية الاجتماعية الاستعلام عن حالة طلباتهم عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

اختيار خيار البحث عن أسماء المقبولين في دفعة 2025.

إدخال الرقم التعريفي أو رقم البطاقة التموينية أو الاسم الرباعي.

الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة.

التأكد من صحة البيانات المعروضة ومطابقتها للوثائق الرسمية.

المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المقبولين

اعتمدت وزارة العمل عدة معايير دقيقة لضمان إيصال الدعم لمستحقيه من بينها:

مستوى دخل الأسرة الشهري.

عدد أفراد الأسرة والوضع المعيشي العام.

توفر معيل أو غيابه.

الوضع الصحي والاجتماعي للمتقدم.

تسجيل المتقدم في قاعدة البيانات الوطنية للفقر.

التزامات المستفيدين بعد القبول

على المقبولين في دفعة 2025 الالتزام بعدة تعليمات لضمان استمرار استفادتهم من البرنامج، منها:

تحديث البيانات الشخصية والاجتماعية عند حدوث أي تغيير.

عدم تقديم معلومات مضللة أو مستندات غير دقيقة.

متابعة المواعيد الخاصة بصرف الدفعات والتقيد بها.

الالتزام بشروط الوزارة لضمان الشفافية والاستمرارية.

خطوات ما بعد القبول

بعد ظهور الأسماء رسميا، يتوجب على المقبولين القيام بالآتي: