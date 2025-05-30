الإعلان التشويقي الحلقة 194من المؤسس عثمان يشعل مواقع التواصل.. إليك موعد العرض على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية

انتشر خلال الدقائق الماضية الإعلان الرسمي للحلقة 194 من الموسم السادس لمسلسل المؤسس عثمان عبر الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع من المتابعين، ويعد هذا العمل الدرامي أحد أبرز المسلسلات التاريخية التركية التي حققت نجاحًا لافتًا وشعبية جماهيرية كبيرة في العالم العربي منذ انطلاق أول مواسمه، وتدور أحداث المسلسل حول المسيرة البطولية للغازي عثمان بن أرطغرل الذي سعى جاهدًا لتأسيس الدولة العثمانية الذي تجاوز العديد من التحديات والصراعات المحتدمة سواء داخل قبيلته وبين أبناء جلدته، أو خارجيًا في مواجهته مع خصوم شرسين مثل المغول والتتار.

اعلان المؤسس عثمان الحلقة 194

حقق الإعلان التشويقي للحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان الكثير من الإثارة والتشويق، فور طرحه عبر المنصات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعين وقد تميّز الإعلان بلقطات حماسية حيث يظهر عثمان وهو يضع اللمسات الأخيرة على خطته الحاسمة للهجوم المرتقب على قلعة مدرني التي تعد واحدة من أبرز المعارك المصيرية في الموسم السادس، وكما تضمن الإعلان مشاهد عاطفية ومتوترة بين عثمان وعدد من أفراد عائلته مما يشير إلى تحولات درامية قادمة ستؤثر بشكل كبير في مجريات الأحداث، ومن المقرر عرض الحلقة الجديدة عبر قناة ATV التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وبينما تعرض مترجمة للعربية في اليوم التالي على قناتي الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية، وكما يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة عبر المنصات الرقمية مثل قصة عشق و نور بلاي، بالإضافة إلى قناة مصر أم الدنيا التي تنقل أحداث المسلسل لجمهورها باللغة العربية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194