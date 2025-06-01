من الفئات المستفيدة؟ .. كيفية التسجيل في الإسكان العسكري الأردني 2025 خطوة بخطوة

تسعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية باستمرار إلى تحسين مستوى معيشة منتسبيها، ومن بين المبادرات الهامة التي تنفذها في هذا الإطار تأتي مشاريع الإسكان العسكري، التي تهدف إلى توفير مساكن ملائمة لمنتسبي الجيش وعائلاتهم. وتعد هذه المشاريع فرصة لا تفوت للراغبين في الاستقرار والسكن ضمن بيئة مناسبة من حيث الجودة والموقع والدعم الحكومي.

أهداف برنامج الإسكان العسكري

برنامج الإسكان العسكري في الأردن يهدف إلى:

تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة.

تقديم مساكن مدعومة ماليا ومخططة بعناية.

دعم الجنود المتقاعدين وتقدير خدماتهم الجليلة.

تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالسكن.

الفئات المستفيدة من البرنامج

يشمل البرنامج عدة فئات من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، منها:

العسكريون العاملون في الخدمة.

المتقاعدون من القوات المسلحة.

ورثة الشهداء والمتوفين من أفراد الجيش.

المستفيدون من برامج صندوق الإسكان العسكري.

كيفية التسجيل في الإسكان العسكري الأردني

لضمان استفادتك من هذه الفرصة المميزة، يجب اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة للتسجيل في برنامج الإسكان العسكري، وهي كالتالي:

التوجه إلى موقع القيادة العامة للقوات المسلحة أو الجهة المختصة بالإسكان العسكري.

تعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بطلب الإسكان مع إدخال المعلومات الشخصية والعسكرية بدقة.

إرفاق الوثائق المطلوبة مثل الهوية الشخصية والبطاقة العسكرية وإثباتات الدخل.

اختيار نوع الوحدة السكنية المرغوبة والمنطقة الجغرافية المفضلة إن توفرت هذه الخيارات.

متابعة حالة الطلب بشكل دوري عبر البوابة الإلكترونية أو من خلال مراجعة الجهات المختصة.

معايير القبول وأولويات الاستحقاق

تعتمد الجهات المعنية بالإسكان العسكري على عدة معايير لتحديد أولويات القبول والاستحقاق، من بينها:

سنوات الخدمة الفعلية

الوضع العائلي والاجتماعي للمتقدم

الرتبة العسكرية

الحاجة الفعلية للسكن

مزايا الإسكان العسكري

يتمتع المستفيدون من هذا البرنامج بعدة مزايا تجعل منه خيارا مثاليا مثل:

دعم مالي كبير يغطي جزءا من تكلفة الوحدة السكنية.

إمكانية تقسيط المبالغ المتبقية على فترات طويلة.

مواقع استراتيجية للوحدات السكنية داخل مجتمعات منظمة.

جودة البناء والمعايير الفنية العالية

ملاحظات هامة للراغبين بالتسجيل