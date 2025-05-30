“أحداث مثيرة ستقلب موازين الصراع” تعرف على موعد عرض الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس عبر القنوات الناقلة

حقق مسلسل المؤسس عثمان جماهيرية واسعة في تركيا والعالم العربي، ويعد من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي استطاعت أن تترك بصمتها منذ بداية عرضه، ويستعرض المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية من خلال تسليط الضوء على حياة الغازي عثمان بن أرطغرل، والمؤسس الحقيقي للدولة التي استمرت قرونًا طويلة خاصة بعد انتهاء عرض حلقة 193 ولهذا ازداد ترقب المتابعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر ما ستحمله الحلقة 194 لهم من مفاجآت وتطورات مشوّقة في سياق الصراع المحتدم والأحداث المصيرية التي ستعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة في المسلسل.

موعد عرض الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

في الواقع لم يتم إصدار الإعلان التشويقي الأول للحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان لكننا سنوافيكم به عبر موقعنا فور توفره، ومن المقرر أن تعرض الحلقة 194 يوم الأربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وأما النسخة المترجمة، فستبث يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، كما يمكنكم مشاهدة الحلقة مترجمة للعربية على موقع قصة عشق مباشرة بعد انتهاء عرضها على قناة ATV، لمتابعة أحدث تطورات الأحداث الشيقة التي ينتظرها الجمهور بشغف كبير.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 194

يمكنكم أيضا بث الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان من خلال إدخال الترددات التالية:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

وبينما تردد قناة الفجر الجزائرية يمكن من خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو: 12034.

ويكون معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي..

ومن المتوقع أن تحمل هذه الحلقة المزيد من الأحداث المنتظرة التي يترقبها العديد من المشاهدين.