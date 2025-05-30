الأناقة والتكنولوجيا بين يديك.. مواصفات هاتف Oppo Reno 14 Pro والسعر المتوقع له

هاتف Oppo Reno14 Pro يعد من أحدث إصدارات شركة أوبو لعام 2025، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة، مما يجعله اختيار مثالي لمحبي الهواتف الذكية عالية الأداء، وفيما يلي إليكم أهم مواصفات الهاتف والسعر المتوقع لها، تابع معنا هذا المقال عبر موقع البديل.

مواصفات هاتف Oppo Reno 14 Pro

الشاشة

النوع: AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز.

الحجم: 6.78 بوصة.

الدقة: 1080 × 2412 بكسل.

السطوع الأقصى: 1200 شمعة.

الحماية: زجاج Asahi AGC.

الأداء والمعالج

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (بدقة تصنيع 3 نانومتر).

الذاكرة العشوائية (RAM): 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X.

التخزين الداخلي: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1.

نظام التشغيل: Android 15 مع واجهة ColorOS 15.

الكاميرات

الكاميرا الخلفية الثلاثية: الأساسية: 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS).

التقريب: 50 ميجابكسل بعدسة بيريسكوب تدعم تقريب بصري حتى 3.5x.

الزاوية الواسعة: 50 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 50 ميجابكسل.

تصوير الفيديو: حتى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

السعة: 6200 مللي أمبير.

الشحن السريع: 80 واط سلكي.

الشحن اللاسلكي: 50 واط بتقنية AIRVOOC.

المميزات الإضافية

مقاومة الماء والغبار بمعايير IP66، IP68، وIP69.

مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

دعم لشبكات 5G، Wi-Fi 6، وBluetooth 5.4.

ألوان متوفرة: الأسود، الأخضر، والبنفسجي.

السعر المتوقع في مصر

يتوقع أن يتراوح سعر Oppo Reno14 Pro في مصر بين 17,000 و26,684 جنيه مصري، وذلك حسب السعة التخزينية والمواصفات المختارة.

مميزات هاتف Oppo Reno 14 Pro