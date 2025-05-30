عالم من الترفية.. استقبل الآن أحدث تردد قناة كراميش 2025 على نايل سات وعربسات

تعتبر قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مزيج من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، لضمان استمرارية بث القناة بجودة عالية، تم تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة لعام 2025، وإليكم أحدث الترددات فيما يلي.

تردد قناة كراميش للأطفال 2025

يمكن استقبال قناة كراميش على قمري نايل سات وعربسات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة كراميش نايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي (Vertical).

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

الجودة: HD

تردد قناة كراميش عرب سات

التردد: 11390 .

الاستقطاب: عمودي (Vertical).

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

الجودة: HD

خطوات ضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال

تشغيل جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال (الرسيفر).

الدخول إلى القائمة الرئيسية باستخدام جهاز الريموت.

اختيار “الإعدادات” ثم “إضافة قناة جديدة” أو “البحث اليدوي”

تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) حسب التردد المراد.

إدخال بيانات التردد الجديد بدقة: التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ

الضغط على “بحث” أو “تنزيل”، ثم الانتظار حتى انتهاء البحث.

حفظ القناة ضمن قائمة القنوات لتسهيل الوصول إليها لاحقًا.

مميزات قناة كراميش