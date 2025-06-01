موعد العطلة الربيعية في العراق 2025 يُعلن رسميًا .. إليك التفاصيل الكاملة

اعلنت الجهات المعنية في وزارة التربية العراقية عن موعد العطلة الربيعية للعام الدراسي الفين وخمسة وعشرين والتي ينتظرها الطلاب والمعلمون وذووهم بفارغ الصبر، حيث تم تحديد فترة الاجازة رسميا لتمنح الطلبة فرصة للراحة والتجديد قبل استكمال الفصل الدراسي الثاني، وتأتي هذه العطلة السنوية ضمن التقويم التربوي المعتمد في جميع المدارس الحكومية والاهلية وتعد من الفترات المهمة التي تساعد على اعادة التوازن النفسي والجسدي للطلبة والكوادر التعليمية.

تفاصيل العطلة الربيعية للعام الجديد

وفقا للقرار الرسمي تبدأ عطلة الربيع في الاسبوع الاول من شهر آذار وتستمر لمدة اسبوع كامل في جميع المحافظات العراقية مع امكانية التمديد في بعض المناطق حسب الحاجة والظروف الجوية او الصحية، ويمكن تلخيص اهم النقاط المتعلقة بالعطلة في التالي:

تبدأ العطلة اعتبارا من يوم السبت الموافق واحد آذار الفين وخمسة وعشرين.

تنتهي العطلة يوم الخميس الموافق ستة آذار ليعود الدوام الرسمي يوم السبت التالي.

تشمل الاجازة جميع المراحل الدراسية من الابتدائي حتى الاعدادي.

يستفيد منها الكادر التدريسي والاداري ايضا في المؤسسات التعليمية.

اهداف العطلة الربيعية وفوائدها للطلاب

العطلة الربيعية ليست مجرد فترة راحة بل تؤدي دورا مهما في تحسين الاداء الدراسي من خلال منح الطلاب فرصة لاعادة شحن طاقاتهم واستعادة النشاط، ويمكن تلخيص فوائدها في النقاط التالية:

تقليل الضغوط الدراسية بعد فصل طويل من الاختبارات والدروس.

تعزيز الصحة النفسية للطلبة وتخفيف التوتر.

اتاحة الفرصة للقيام بانشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية.

مراجعة الدروس واستعداد افضل للمرحلة المقبلة من الدراسة.

دعوة للطلاب لاستثمار العطلة بشكل ايجابي

رغم ان العطلة تمثل وقتا للراحة الا ان الجهات التربوية تشجع الطلبة على الاستفادة من هذه الفترة بشكل متوازن يجمع بين الراحة والمراجعة الذاتية وتنظيم الوقت وعدم الانقطاع التام عن الاجواء التعليمية، كما يمكن للاسر المساهمة في تنظيم جدول يومي يساعد الابناء على الراحة دون فقدان التركيز على اهمية التعليم والاستعداد المبكر للعودة المدرسية.

العطلة تأتي في وقت مناسب لدعم العملية التربوية

توقيت العطلة جاء متوازنا مع التقدم في المنهج الدراسي ليشكل نقطة استراحة استراتيجية قبل بداية النصف الثاني من العام الدراسي ما يعزز من قدرة الطلاب على مواصلة التعلم بكفاءة ويقلل من ظاهرة الارهاق التي تصيب كثيرين في منتصف العام، وتؤكد الوزارة على التزامها بتنظيم الاجازات بشكل يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية واحتياجات الطلاب والمعلمين للراحة والاستقرار.