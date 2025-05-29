تبكير موعد رواتب التقاعد لشهر يونيو بالمملكة احتفاءً بعيد الأضحي وعيدية 1000 ريال بأمر ملكي للقطاعين.. ما الحقيقة؟

ينتظر الآلاف من مستفيدي راتب التقاعد المدني والعسكري موعد نزول رواتب شهر يونيو في حساباتهم البنكية وخاصة بعد تداول أخبار عديدة عن تبكير الصرف بمناسبة عيد الاضحي فضلاً عن شموله بعيدية 1000 ريال للقطاع المدني والعسكري بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفيما التفاصيل.

تبكير موعد رواتب التقاعد لشهر يونيو

بحسب ما هو مقرر رسميًا، فإن موعد صرف رواتب التقاعد سيكون في يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد من المؤسسة العامة للتقاعد (التي أصبحت ضمن التأمينات الاجتماعية)، ولا توجد أي إشعارات رسمية بتبكير الموعد وخاصة وانه لا يتزامن مع عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع.

لا أوامر ملكية بصرف عيدية

بالنسبة لما يُتداول حول صدور أمر ملكي بصرف عيدية 1000 ريال، فإن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولم تُصدر الجهات الرسمية أي إعلان بشأن ذلك، كما لم تُعلن وزارة المالية أو التأمينات الاجتماعية أو أي جهة حكومية معنية عن وجود زيادات أو مكافآت إضافية مرتبطة بعيد الأضحى، وكل ما هو متداول مجرد شائعات.

دعوة من المؤسسة العامة للتقاعد لتحري الدقة

تهيب المؤسسة العامة للتقاعد بالمواطنين والمقيمين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل غير موثوقة، مؤكدين أن أي تغييرات في مواعيد الصرف أو صرف منح ومكافآت يتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات الحكومية المعتمدة فقط.

حالات توقف صرف راتب التقاعد

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن الحالات التي يتم فيها توقف صرف راتب التقاعد عن المستفيد وهي: