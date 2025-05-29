لو عندك طفل هتقبض شهري.. التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2025 mtess.gov.dz الشروط المطلوبة

تسعى الجزائر إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود من خلال برامج اجتماعية متنوعة ومنها منح الطفل التي تهدف الى توفير رعاية أفضل للأطفال وتحسين ظروفهم المعيشية تستمر هذه المنحة حتى الآن كجزء من جهود الدولة لتعزيز التكافل الاجتماعي وضمان حق الاطفال في حياة كريمة وإذا كنتم ترغبون في الحصول على هذه المنحه والاستفاده من الراتب الشهري يجب عليكم المتابعه معنا.

شروط الحصول على منحة الطفل في الجزائر 2025

للاستفادة من منحة الطفل في الجزائر 2025 يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية التي أعلنت عنها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للدولة وتشمل التالي:

ان يكون الطفل حاملا للجنسيه الجزائريه ويجب ان تكون هذه الجنيسة من كلا الوالدين ومقيما بشكل دائم داخل البلاد.

أن يتراوح عمر الطفل بين ست وثماني عشر عاما.

أن يكون مسجلا في إحدى المدارس الحكومية التابعة لدولة الجزائر وليست المدارس الخاصة.

أن تكون اسره الطفل مسجله في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري وذلك يثبت الحالة المعيشية الخاصة بهذه الأسرة.

ان يثبت دخل الاسره أنه منخفض ولا يكفي سد الاحتياجات الأساسية.

خطوات التسجيل في منحة الطفلة بالجزائر 2025

يمكن التقديم على منحة الطفل من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري حيث يتم: