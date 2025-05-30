نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهري على بوابة الأزهر الشريف عقب ظهورها

تساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الإلكترونية من قبل طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية وأولياء أمورهم وذلك من اجل معرفة الموعد المحدد بظهور نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2025، تعتبر هذه السنه الدراسية من اهم السنوات والتي من خلال اجتيازها يتمكن الطالب علي الفور الانتقال إلي المرحلة الإعدادية، حيث تم عقد الامتحانات بداية من 14 مايو حتي نهاية 20 مايو، اكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية انه حتي الآن ما زالت عمليات التصحيح مستمرة وحين الانتهاء منها يتم الإعلان علي الفور، علما بأنه عبر السطور القادمة سنسرد لكم الموقع الإلكتروني والذي من خلاله يتم ظهور نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2025 انتظرنا.

كيفية الاستعلام علي نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025

انه من المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية في الأسبوع الثاني من يونيو القادم 2025 وفقا لمصادر رسمية داخل لجان عمليات التصحيح، من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنكم الاستعلام علي النتائج دون الحاجة للذهاب إلي المعاهد حيث تتمثل هذه الخطوات في:

في البداية: زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الأزهر.

انقر علي أيقونة الخدمات التعليمية الإلكترونية.

اضغط علي أيقونة الاستعلام علي نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2025.

يتطلب إدخال اسم الطالب، رقم الجلوس.

ثم اضغط علي زر الاستعلام.

في النهاية: يتم علي الفور ظهور نتيجة الطالب.

درجات مواد الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025

المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025 هو 275 حيث جاءت توزيع درجات المواد علي النحو التالي: