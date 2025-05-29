استقبل حالا.. تردد قناة طيور الجنة 2025 نايل سات وعربسات

يعد تردد قناة طيور الجنة 2025 واحداً من أبرز وأشهر الترددات الموجودة في الوطن العربي، حيث تعد هذه القناة واحدة من أهم القنوات التلفزيونية التي تختص بنقل أغاني الأطفال والأناشيد الدينية والوطنية على مدار اليوم بدون أي فواصل إعلانية مزعجة، كما أنها تقوم بعرض البرامج الكرتونية بصورة نقية طوال اليوم.

تردد قناة طيور الجنة 2025

أصبح الآن من السهل استقبال تردد قناة طيور الجنة 2025 على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، فمما لا شك فيه أن هذه القناة تمتلك قاعدة جماهيرية كبرى من الأطفال العرب حيث إنها تحرص على تقديم المحتوى الهادف المليئ بالمعلومات القيمة والخالية من أي ألفاظ خارجة فهي تهتم عند قيامها بعرض الأغاني بشكل متواصل، وفيما يلي إليك التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

تقدم قناة طيور الجنة بث مباشر ومجاني لأغاني الاطفال والأفلام الكرتونية على مدار الساعة، ومن المهم ضبط هذا التردد من أجل تسلية الصغار حيث تجمع القناة بين المرح والفائدة من خلال نقل الأغاني الترفيهية التي يتعلم الطفل من خلالها الحروف العربية والأرقام، وفيما يلي التردد الجديد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة العرض: hd.

تنزيل قناة طيور الجنة على الرسيفر

فيما يلي إليك خطوات تنزيل طيور الجنة على التلفاز: