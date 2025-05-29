فور الظهور.. نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 على موقع نتائجنا بجميع المحافظات

بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2025 بنهاية الأسبوع الماضي، يعيش آلاف الطلبة وأولياء الأمور حالة من الترقب والانتظار لمعرفة نتائجهم عبر موقع نتائجنا، الذي يعد المنصة الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العراقية لنشر النتائج.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

ورغم التعديلات التي طرأت على جدول الامتحانات بسبب ظروف التأجيل، إلا أن الامتحانات سارت بشكل منتظم وهادئ في مختلف المديريات، وتمت وسط رقابة مشددة لضمان النزاهة والشفافية، حيث لم يتم رصد أي حالات غش، وتم التأكيد على أن التصحيح يتم حالياً بدقة لضمان حقوق جميع الطلاب.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 ستكون متاحة خلال أيام قليلة عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى المدارس، وذلك من خلال موقع “نتائجنا” الذي خصصته الوزارة لخدمة الطلاب في جميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي

اختيار نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 من القائمة الرئيسية

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب

إدخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح

الضغط على “تحميل PDF” أو “عرض النتائج”

ترقبوا إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 أولاً بأول

نهيب بجميع الطلاب وأولياء الأمور متابعة موقع “نتائجنا” باستمرار خلال الساعات القادمة، حيث من المتوقع إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 في أي لحظة، وبمجرد رفعها رسميًا سنقوم بنشر روابط التحميل المباشرة لجميع المحافظات فوراً.