فور الظهور.. نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 على موقع نتائجنا بجميع المحافظات

بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2025 بنهاية الأسبوع الماضي، يعيش آلاف الطلبة وأولياء الأمور حالة من الترقب والانتظار لمعرفة نتائجهم عبر موقع نتائجنا، الذي يعد المنصة الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العراقية لنشر النتائج.
نتائج السادس الابتدائي العراق 2025
ورغم التعديلات التي طرأت على جدول الامتحانات بسبب ظروف التأجيل، إلا أن الامتحانات سارت بشكل منتظم وهادئ في مختلف المديريات، وتمت وسط رقابة مشددة لضمان النزاهة والشفافية، حيث لم يتم رصد أي حالات غش، وتم التأكيد على أن التصحيح يتم حالياً بدقة لضمان حقوق جميع الطلاب.
رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 عبر موقع نتائجنا
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 ستكون متاحة خلال أيام قليلة عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى المدارس، وذلك من خلال موقع “نتائجنا” الذي خصصته الوزارة لخدمة الطلاب في جميع المحافظات.
خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025
-
الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي
-
اختيار نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 من القائمة الرئيسية
-
تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب
-
إدخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح
-
الضغط على “تحميل PDF” أو “عرض النتائج”
ترقبوا إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 أولاً بأول
نهيب بجميع الطلاب وأولياء الأمور متابعة موقع “نتائجنا” باستمرار خلال الساعات القادمة، حيث من المتوقع إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 في أي لحظة، وبمجرد رفعها رسميًا سنقوم بنشر روابط التحميل المباشرة لجميع المحافظات فوراً.