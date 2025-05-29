استعلم برابط شغال من مكانك.. نتائج السادس الابتدائي في العراق لجموع المحافظات بالرقم الامتحاني فور ظهورها

يترقب آلاف التلاميذ وأولياء الأمور في مختلف محافظات العراق بفارغ الصبر موعد صدور نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول، وتؤكد المؤشرات الأولية أن عمليات التصحيح لا تزال مستمرة، وسط جهود مكثفة من قبل كوادر وزارة التربية للإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، مع ضمان تحقيق الدقة والشفافية في رصد الدرجات.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي في العراق

بحسب مصادر تربوية مطلعة، فإن نتائج الصف السادس الابتدائي من المتوقع أن تبدأ بالظهور تدريجيًا خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025، وأشارت ذات المصادر إلى أن عمليات التصحيح والمراجعة النهائية ما تزال قائمة في عدد من المديريات التعليمية، ومن المنتظر أن تكتمل خلال أيام، تمهيدًا لإعلان النتائج إلكترونيًا.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025

أتاحت وزارة التربية العراقية للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الحصول على النتائج بسهولة عبر شبكة الإنترنت، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير البنية التكنولوجية للتعليم، وتتم عملية الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية.

ثم الضغط على تبويب “النتائج الامتحانية” من الواجهة الرئيسية.

بعد ذلك اختيار المرحلة: “المرحلة الابتدائية”.

تحديد الصف: “الصف السادس الابتدائي”.

اختيار السنة الدراسية: “2024 – 2025”.

اختيار “الدور الأول”.

إدخال رقم الجلوس أو الاسم الكامل بدقة.

الضغط على “عرض النتيجة”.

جهود وزارة التربية والتعليم في تحسين نتائج الامتحانات

تبذل وزارة التربية والتعليم العراقية جهودًا ملحوظة في سبيل تسريع عملية التصحيح مع الحفاظ على حقوق الطلبة، حيث تسعى لتطوير آليات العمل من خلال الرقمنة والتدقيق الآلي، لضمان أعلى مستويات العدالة والشفافية، وتؤكد الوزارة أن كل طالب سيأخذ حقه كاملًا دون أي تهاون أو تقصير.